Juve Fiorentina 0-1 LIVE | subito pericoloso Boga!
Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 1-0. La gara è iniziata con un tentativo pericoloso di Boga, che ha dimostrato subito un buon ritmo. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sugli interventi decisivi, con un focus particolare sulla moviola e sui dettagli del risultato. La partita si è disputata in un clima di tensione, con entrambe le squadre impegnate nella ricerca del risultato.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. 46? SUBITO JUVE PERICOLOSA – I bianconeri provano a rendersi subito pericolosi: prima con Kalulu che cerca Vlahovic, poi con il tiro di Boga. Poi ci prova ancora Bremer di testa, ma De Gea blocca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Fiorentina-Juventus 1-1: gol e highlights | Serie A
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