Juve Fiorentina 0-1 LIVE | subito pericoloso Boga!

Nella partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 1-0. La gara è iniziata con un tentativo pericoloso di Boga, che ha dimostrato subito un buon ritmo. La cronaca si concentra sui momenti salienti e sugli interventi decisivi, con un focus particolare sulla moviola e sui dettagli del risultato. La partita si è disputata in un clima di tensione, con entrambe le squadre impegnate nella ricerca del risultato.

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di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-1: sintesi e moviola. 46? SUBITO JUVE PERICOLOSA – I bianconeri provano a rendersi subito pericolosi: prima con Kalulu che cerca Vlahovic, poi con il tiro di Boga. Poi ci prova ancora Bremer di testa, ma De Gea blocca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina 0-1 LIVE: subito pericoloso Boga! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorentina-Juventus 1-1: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Lopez pericolosodi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE: Deli pericoloso a inizio ripresadi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Inizia il secondo tempo di Juve-Fiorentina #JuveFiorentina 0-1 x.com Thread di match: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 maggio 10:00 UTC reddit Juventus-Fiorentina 0-1 - Signora delusione, fischi dello Stadium48' - Si va negli spogliatoi tra i fischi dello Stadium, la Juve è in svantaggio e incapace di trovare la giusta reazione al gol di Ndour. Ora ci saranno 45' per provare a ribaltare la situazione, ten ... tuttojuve.com Serie A: in campo Juventus-Fiorentina 0-1, Pisa-Napoli 0-2 e Como Parma 0-0 DIRETTA e FOTOLa Juventus ha continuato ad allenarsi senza sapere ancora quando affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium. Thuram rimane acciaccato e continua con una tabella di lavoro ad hoc, Spalletti pensa al ... ansa.it