Il match tra Torino e Juventus è terminato con un pareggio a reti inviolate. Durante la partita, Boga ha tentato un cross verso Cambiaso, ma la palla si è persa sul fondo. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526, si è giocata con un ritmo intenso, senza altre reti segnate. Nessun gol è stato realizzato né da una né dall’altra squadra. La cronaca si conclude senza cambiamenti sul risultato finale.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. 8? KALULU CERCA VLAHOVIC! – Ripartono i bianconeri con Kalulu che cerca Vlahovic, palla troppo lunga 5? RITMI ALTI IN CAMPO – Granata che lavorano molto bene sulla destra con Pedersen, la Juve resiste e prova a ripartite con Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve 0-0 LIVE: che ritmo in campo! Boga cerca Cambiaso ma la palla si perde sul fondo

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Torino Vs Juventus Serie A 94/95

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