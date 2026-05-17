Juve Fiorentina 0-0 LIVE | fischio d’inizio della sfida!

Alle ore 15 si è aperta la partita tra la squadra bianconera e quella viola, valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A 202526. La sfida si gioca allo stadio di casa della prima squadra e si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni pronte a cercare punti importanti in vista della fine della stagione. La partita è stata avviata con il fischio dell’arbitro, senza che siano stati ancora segnalati episodi rilevanti.

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di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Fiorentina 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina 0-0 LIVE: fischio d’inizio della sfida! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IN DIRETTA: Juventus - Napoli |: 22ª giornata di Serie A |: Simulazione streaming partita PES 2021 Sullo stesso argomento Juve Fiorentina LIVE: a breve il fischio d’inizio della sfida!di Andrea BargioneJuve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26... Udinese Juve 0-0 LIVE: fischio d’inizio della sfida!di Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Inizia Juve-Fiorentina #JuveFiorentina #SerieA x.com Match Thread: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Juventus-Fiorentina 0-0 - E' cominciata allo Stadium11:33 - Applausi dei tifosi della Juve per Fabio Paratici, ex dirigente bianconero ed attuale ds della Fiorentina: bella anche la risposta di Paratici, che ha salutato inviando baci al pubblico dello ... tuttojuve.com Juve-Fiorentina, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per la ChampionsUn solo risultato: la vittoria. La Juve non può permettersi di pensare ad altro per conquistare la qualificazione in Champions League, visto il fiato sul collo delle rivali. Novanta minuti di fuoco e ... tuttosport.com