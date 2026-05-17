Juve Fiorentina 0-0 LIVE | fischio d’inizio della sfida!
Alle ore 15 si è aperta la partita tra la squadra bianconera e quella viola, valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A 202526. La sfida si gioca allo stadio di casa della prima squadra e si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni pronte a cercare punti importanti in vista della fine della stagione. La partita è stata avviata con il fischio dell’arbitro, senza che siano stati ancora segnalati episodi rilevanti.
di Andrea Bargione Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Fiorentina 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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