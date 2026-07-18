Il primo tempo dell’amichevole tra Basilea e Juventus si è concluso senza reti. La partita, valida come primo impegno estivo, si svolge a Basilea e segna il ritorno in campo dei bianconeri dopo quasi due mesi di pausa. Nessuna delle due squadre ha segnato nel corso dei primi 45 minuti. La sfida riprenderà dopo la pausa, con entrambe le formazioni che cercano di sbloccare il risultato.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 39? TIRO CAMBIASO PERICOLOSO! – Conclusione da fuori area di Cambiaso, ma la palla termina a lato di poco 33? JUVE A UN PASSO DAL GOL! – Bella azione dei bianconeri con Adzic che cerca Openda in area, poi la palla arriva a Douglas Luiz che prova un tocco sotto, respinge ancora Omlin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: fine primo tempo, il risultato non si sblocca

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