Al 36º minuto del primo tempo, la partita tra Lecce e Juventus vede una rete di Vlahovic che sblocca immediatamente il risultato. La sfida, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, si è aperta con questa marcatura, che ha determinato il punteggio attuale di 1-0. La cronaca del primo tempo si conclude in questo momento, con le formazioni pronte a riprendere dopo l’intervallo.

di Andrea Bargione Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 1? di recupero 44? CONCEICAO DIFENSORE! – Gran recupero del portoghese in fase difensiva! Il suo recupero è riconosciuto anche da Spalletti con un applauso. 42? TIRO-CROSS CAMBIASO! – L’esterno bianconero in proiezione offensiva prova il tiro-cross ma la palla finisce di poco fuori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve 0-1 LIVE: la rete di Vlahovic dopo pochi secondi sblocca la sfida! Fine primo tempo

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