Torino Juve 0-1 LIVE | decide il gol di Vlahovic! Fine primo tempo

Notizia in breve

Nel primo tempo di Torino-Juve, la partita si è conclusa con la vittoria della Juventus per 1-0, grazie a un gol di Vlahovic. La cronaca riporta che la rete è arrivata durante la prima frazione di gioco, mentre le altre azioni non hanno portato a ulteriori reti. La partita si sta giocando nell’ultima giornata di campionato, con il risultato ancora aperto.