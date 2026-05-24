Torino Juve 0-1 LIVE | decide il gol di Vlahovic! Fine primo tempo

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo tempo di Torino-Juve, la partita si è conclusa con la vittoria della Juventus per 1-0, grazie a un gol di Vlahovic. La cronaca riporta che la rete è arrivata durante la prima frazione di gioco, mentre le altre azioni non hanno portato a ulteriori reti. La partita si sta giocando nell’ultima giornata di campionato, con il risultato ancora aperto.

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