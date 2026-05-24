Torino Juve 0-1 LIVE | decide il gol di Vlahovic! Fine primo tempo
Nel primo tempo di Torino-Juve, la partita si è conclusa con la vittoria della Juventus per 1-0, grazie a un gol di Vlahovic. La cronaca riporta che la rete è arrivata durante la prima frazione di gioco, mentre le altre azioni non hanno portato a ulteriori reti. La partita si sta giocando nell’ultima giornata di campionato, con il risultato ancora aperto.
di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-1: sintesi e moviola. 3? di recupero 42? GIRATA DI GINEITIS! – Palla dalla sinistra per Gineitis che prova la girata: palla fuori misura. Rumoreggia l’Olimpico. 39? THURAM CERCA VLAHOVIC! – Il centrocampista della Juve prova dalla destra il cross in area di rigore: blocca Paleari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vittoria bianconera! La Juventus espugna Lecce: decide Dusan Vlahovic!
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Match Thread: Torino vs Juventus | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit
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