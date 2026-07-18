Basilea Juve 0-0 LIVE | espulso Salvi fallo su Openda!

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, un giocatore è stato espulso al 35’ per aver commesso un fallo su Openda. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0. La gara, prima amichevole estiva, ha visto i bianconeri tornare in campo dopo quasi due mesi di pausa. Nessuna rete segnata nel corso dei novanta minuti.

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di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 3? di recupero 84? ESPULSO SALVI! – Openda prova a scappare via nei pressi dell’area di rigore del Basilea, esce in maniera rovinosa Salvi che lo ferma fallosamente. Arriva il cartellino rosso. 77? CAMBIO JUVE – Esce Milik, dentro Owusu. 63? TIRO JUVE! – Prova a rendersi pericoloso anche Justin Oboavwoduo, il portiere del Basilea si supera e con la mano di richiamo mette in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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