Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, un giocatore è stato espulso al 35’ per aver commesso un fallo su Openda. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0. La gara, prima amichevole estiva, ha visto i bianconeri tornare in campo dopo quasi due mesi di pausa. Nessuna rete segnata nel corso dei novanta minuti.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 3? di recupero 84? ESPULSO SALVI! – Openda prova a scappare via nei pressi dell’area di rigore del Basilea, esce in maniera rovinosa Salvi che lo ferma fallosamente. Arriva il cartellino rosso. 77? CAMBIO JUVE – Esce Milik, dentro Owusu. 63? TIRO JUVE! – Prova a rendersi pericoloso anche Justin Oboavwoduo, il portiere del Basilea si supera e con la mano di richiamo mette in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: espulso Salvi, fallo su Openda!

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#Juventus: parziale 0-0 nel secondo tempo a #Basilea. #Perin ha appena parato un rigore, #Ekhator uscito per infortunio nel primo tempo x.com

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