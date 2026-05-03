Nella partita tra Juventus e Verona, terminata con un punteggio di 1-1, i bianconeri hanno avuto un'occasione molto vicina al gol con Conceicao, che ha trovato un’occasione a pochi centimetri dalla rete. La gara, valida per la 35ª giornata del campionato 202526, è stata seguita con attenzione, e sul campo sono state registrate varie azioni salienti e decisioni prese dalla moviola.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 1-1: sintesi e moviola. 70? DOPPIO CAMBIO VERONA – Dentro Slotsager e Lovric, Bradaric e Suslov 68? CAMBIO JUVE – Fuori David, dentro Miretti. 67? DOPPIA CLAMOROSA OCCASIONE PER LA JUVE! – I bianconeri sfiorano il gol del vantaggio in due occasioni ravvicinante: entrambe con Conceicao che va vicinissimo al gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona 1-1 LIVE: occasionissima per i bianconeri! Conceicao a centimetri dal gol!

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