Dieci anni prima di diventare allenatore della nazionale argentina, Lionel Scaloni giocava come difensore in Italia. Ha vestito le maglie di Lazio e Atalanta, chiudendo la carriera con quest’ultima nel 2015. Durante la sua esperienza nel calcio italiano, si sono raccontate sfide tra compagni, tra cui gare di kart ribaltati e prese in giro. Un ex compagno ha anche ricordato una sfida con un altro calciatore, coinvolgendo Marchisio, e i momenti di tensione e gioco tra i giocatori.

Dieci anni prima di tentare il bis Mondiale da allenatore, Lionel Scaloni era un “semplice” difensore dell’Atalanta. Fa strano ripensarci ora, ma il tecnico dell’Argentina ha chiuso la carriera in Italia, con Lazio prima (200708 e 2009-13) e Dea poi, dal 2013 al 2015., Ma com’era lo Scaloni calciatore? Ce lo racconta Daniele Baselli, all’epoca promettente centrocampista appena uscito dalle giovanili nerazzurre: “Non avrei mai immaginato un percorso del genere per lui, però devo dire che era già un allenatore in campo”, spiega in esclusiva a SportMediaset il 34enne oggi all’Al Ittifaq di Dubai, in Serie A anche con Torino, Cagliari e Como., “Lionel era negli ultimi anni di carriera”, puntualizza Baselli, “veniva impiegato come terzino destro e non ebbe molto spazio per via dell’età e della concorrenza con Raimondi prima e Zappacosta poi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Baselli racconta lo Scaloni calciatore: “Garra, prese in giro e kart ribaltati. Che sfida con Marchisio”

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Si parla di: Baselli racconta lo Scaloni calciatore: Garra, prese in giro e kart ribaltati. Che sfida con Marchisio.

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