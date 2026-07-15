Un nuovo gioco di karting, DeGen Rivals, sfida le corse tradizionali. I giocatori devono evitare di uscire di pista, mentre la priorità non è solo arrivare primi ma rimanere in gara. La dinamica si concentra su un gameplay frenetico e senza regole, che rende difficile mantenere il controllo durante le corse. Il titolo mira a offrire un’esperienza diversa rispetto alle classiche corse, con un focus sulla sopravvivenza e l’imprevedibilità.

DeGen Rivals prova a trasformare le classiche corse sui kart in una battaglia senza regole nella quale arrivare primi conta meno che riuscire a rimanere in pista. Sviluppato da Tevaera Labs e Look Mister, il gioco mescola guida arcade, combattimenti tra veicoli e modalità competitive online, costruendo un’esperienza immediata e volutamente caotica. La versione beta mostra già chiaramente la direzione del progetto: partite brevi, arene colorate, potenziamenti imprevedibili e continui scontri tra kart. Non siamo davanti a un tradizionale gioco di corse, ma a una sorta di battaglia reale su quattro ruote in cui bisogna attaccare, schivare e sfruttare l’ambiente per eliminare gli avversari. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - DeGen Rivals Anteprima: Il Karting che sfida Mario Kart

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