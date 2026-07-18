Baseball Under 18 | percorso perfetto dell’Italia verso le semifinali europee

La Nazionale italiana Under 18 di baseball ha qualificato alle semifinali dei Campionati Europei 2026, in corso sui campi di Trieste e Ronchi Dei Legionari. La squadra italiana ha completato il percorso senza sconfitte fino a questo momento del torneo. La competizione si sta svolgendo in Italia, con le partite che coinvolgono diverse nazionali europee. La qualificazione alle semifinali conferma la crescita del baseball giovanile nel paese.

Il baseball in Italia continua a crescere. La Nazionale italiana di baseball Under 18 centra l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei 2026. Il torneo continentale si sta attualmente disputando nel nostro Paese, sui campi di Trieste e Ronchi Dei Legionari. La Nazionale italiana ha superato la prima fase della manifestazione in modo impeccabile, incamerando 5 vittorie in 5 partite disputate. Gli azzurri hanno inaugurato il loro cammino martedì infliggendo un pesante 11 a 0 ai coetanei di Israele. La partita seguente ha proposto la sfida con la Francia, piegata con fatica per 6 a 5 al termine di una gara molto equilibrata. Nei turni successivi la squadra ha sconfitto l’Austria con il punteggio di 12 a 4. 🔗 Leggi su Sportface.it

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