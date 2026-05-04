Le semifinali di ritorno delle Coppe Europee su Sky e NOW | Champions martedì e mercoledì Europa e Conference giovedì

Le semifinali di ritorno delle competizioni europee saranno trasmesse su Sky e NOW. La Champions League si gioca martedì e mercoledì, mentre Europa League e Conference League sono in programma giovedì. La prima partita del programma è Arsenal contro Atlético Madrid, seguita da Bayern contro PSG su Prime Video. Giovedì si disputano anche il derby inglese tra Aston Villa e Nottingham Forest e altre quattro partite in contemporanea.

Arsenal-Atlético Madrid apre il programma, Bayern-PSG su Prime Video, poi il derby inglese Aston Villa-Nottingham Forest e quattro sfide in contemporanea giovedì. Fino alla finale di Budapest del 30 maggio. Tre serate, tre competizioni, quattro partite di cartello e un unico denominatore: la Casa dello Sport di Sky. Dal 5 al 7 maggio, le semifinali di ritorno di UEFA Champions League, Europa League e Conference League si giocano tutte su Sky e in streaming su NOW, con studi, inviati e telecronisti pronti a raccontare ogni emozione fino alla finale di Budapest del 30 maggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

REAL MADRID–MANCHESTER CITY gol e highlights | UEFA Champions League

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