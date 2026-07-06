Cinque su cinque! L’Italia domina la Lettonia e vede le semifinali degli Europei Under 18 di volley femminile

Notizia in breve

L’Italia ha vinto la quinta partita consecutiva agli Europei Under 18 di volley femminile, battendo la Lettonia 3-0 (25-18, 25-11, 25-16). La gara si è svolta in Lettonia, con le azzurrine che hanno mantenuto il punteggio pieno nella fase a gironi. La squadra italiana ha superato le avversarie con set netti e senza perdere parziali. La partita si è conclusa con il successo delle italiane, che ora si preparano alle semifinali.