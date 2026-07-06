Cinque su cinque! L’Italia domina la Lettonia e vede le semifinali degli Europei Under 18 di volley femminile
L’Italia ha vinto la quinta partita consecutiva agli Europei Under 18 di volley femminile, battendo la Lettonia 3-0 (25-18, 25-11, 25-16). La gara si è svolta in Lettonia, con le azzurrine che hanno mantenuto il punteggio pieno nella fase a gironi. La squadra italiana ha superato le avversarie con set netti e senza perdere parziali. La partita si è conclusa con il successo delle italiane, che ora si preparano alle semifinali.
L’Italia non si ferma più. Le azzurrine di Stefano Gregoris conquistano la quinta vittoria consecutiva agli Europei Under 18 femminili di volley, superando con un netto 3-0 (25-18, 25-11, 25-16) la Lettonia padrona di casa e restando a punteggio pieno nella Pool I insieme alla Turchia. Un successo che avvicina in maniera ormai decisiva la Nazionale alle semifinali della rassegna continentale: con cinque vittorie in altrettante gare, dopo i successi contro Islanda, Repubblica Ceca, Belgio, Polonia e Lettonia, l’Italia conferma di essere una delle principali candidate alla conquista del titolo. L’avvio di gara è la fase equilibrata dell’intero incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
IIHF MEN'S WORLD CHAMPIONSHIPS DAY 10 RECAP; ANALYSIS, SCORES, NEWS, AND MORE!!!
Notizie e thread social correlati
Volley femminile, l’Italia alla prova degli Europei U18: le azzurre più interessanti da seguireLe squadre italiane Under 18 femminili partecipano agli Europei in programma dal 1° al 12 luglio tra Riga e Vilnius.
Volley, Italia eliminata agli Europei U22: missione fallita con la Francia, addio semifinaliL’Italia è stata eliminata agli Europei U22 di pallavolo maschile, perdendo contro la Francia nei quarti di finale.
Argomenti più discussi: Festival Europeo Under 14 – Altre cinque medaglie italiane a Cividale del Friuli: argento della fiorettista Rosini, poker di bronzo con Ballarin nel fioretto, Innamorato nella spada e la coppia Montobbio-Raggi nella sciabola. Per l’Italia ben 12 podi nel weekend; Evitato il blocco dei diesel Euro 5 con nuove misure antismog; I migliori bar europei? Uno su cinque è italiano; Tumori. Ocse-Ue: In Europa 2,7 milioni di nuove diagnosi. Cure ancora troppo diseguali, servono percorsi integrati e più attenzione ai pazienti.
Cinque atleti sardi conquistano medaglie ai giochi europei per trapiantati. In Olanda tre argenti e un bronzo per la delegazione isolana. L'appello: Il trapianto permette di tornare a una vita piena. Continua a leggere su Kalaritana Media. facebook
Consulenti finanziari: asset digitali, un quarto degli investimenti sfugge • L'indagine di CoinShares su cinque mercati europei evidenzia come una quota crescente degli investimenti in criptovalute venga effettuata al di fuori dei circuiti della consule… x.com
Cinque su cinque! L’Italia domina la Lettonia e vede le semifinali degli Europei Under 18 di volleyL'Italia non si ferma più. Le azzurrine di Stefano Gregoris conquistano la quinta vittoria consecutiva agli Europei Under 18 femminili di volley, ... oasport.it