LIVE Italia-Francia 0-0 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | inizia la semifinale degli azzurrini

Notizia in breve

La semifinale degli Europei volley U18 tra Italia e Francia è iniziata con il punteggio di 0-0. La partita è in corso con azioni competitive, come il punto assegnato all’Italia dopo un challenge sull’out e l’attacco di Mrozek che ha trovato il campo. Il punteggio attuale è di 7-3 per l’Italia, con la palla uscita confermata dal challenge. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di ottenere il vantaggio.