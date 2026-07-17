LIVE Italia-Francia 0-0 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | inizia la semifinale degli azzurrini
La semifinale degli Europei volley U18 tra Italia e Francia è iniziata con il punteggio di 0-0. La partita è in corso con azioni competitive, come il punto assegnato all’Italia dopo un challenge sull’out e l’attacco di Mrozek che ha trovato il campo. Il punteggio attuale è di 7-3 per l’Italia, con la palla uscita confermata dal challenge. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di ottenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 La palla è uscita, il punto è azzurro! Challenge dell’Italia per il possibile inout. 6-4 Mrozek attacca da posto quattro e trova il campo. 6-3 Sbaglia Ebagne Yon al servizio. 5-3 Pasticcia un po’ l’Italia con Massari che subisce il muro da posto quattro. 5-2 Esce il servizio di Illini. 5-1 Sbaglia ancora lo schiacciatore numero 8, questa volta è la parallela che non trova il campo. 4-1 Anche Ebagne Yon manda fuori la diagonale da posto quattro. 3-1 Bussolari trova un ottimo mani fuori da seconda linea con il colpo in parallela. 2-1 Non trova il campo la diagonale di Bonnard da posto due. 1-1 Anche Savalli trova il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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