Baseball azzurrini da sballo agli Europei U18! L’Italia termina da imbattuta la prima fase domani la semifinale
L’Italia Under 18 di baseball ha concluso la prima fase degli Europei U18 senza subire sconfitte, qualificandosi per le semifinali. La rassegna si sta svolgendo tra Trieste e Ronchi dei Legionari. La squadra ha ottenuto la qualificazione con ampio margine di vittorie. La semifinale si giocherà domani, con l’Italia che punta a proseguire il cammino nel torneo.
Un’Italia da favola. La Nazionale azzurra Under 18 di baseball ha staccato con ampio merito il pass per le s emifinali ai Campionati Europei 2026, rassegna attualmente in fase di svolgimento nel nostro Paese tra Trieste e Ronchi Dei Legionari. Un grande risultato da parte dei nostri ragazzi, capaci di chiudere il raggruppamento A con cinque vittorie su cinque partire disputate. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio percorso netto, inaugurato questo martedì con la sonora vittoria contro Israele, regolato per 11-0 e seguito dal successo di misura sulla Francia, battuta per 5-6 al termine di un match molto combattuto. Successivamente gli azzurrini si sono liberati agilmente dell’Austria, arginandola con un sicuro 4-12. 🔗 Leggi su Oasport.it
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