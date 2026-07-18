L’Italia Under 18 di baseball ha concluso la prima fase degli Europei U18 senza subire sconfitte, qualificandosi per le semifinali. La rassegna si sta svolgendo tra Trieste e Ronchi dei Legionari. La squadra ha ottenuto la qualificazione con ampio margine di vittorie. La semifinale si giocherà domani, con l’Italia che punta a proseguire il cammino nel torneo.

Un’Italia da favola. La Nazionale azzurra Under 18 di baseball ha staccato con ampio merito il pass per le s emifinali ai Campionati Europei 2026, rassegna attualmente in fase di svolgimento nel nostro Paese tra Trieste e Ronchi Dei Legionari. Un grande risultato da parte dei nostri ragazzi, capaci di chiudere il raggruppamento A con cinque vittorie su cinque partire disputate. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio percorso netto, inaugurato questo martedì con la sonora vittoria contro Israele, regolato per 11-0 e seguito dal successo di misura sulla Francia, battuta per 5-6 al termine di un match molto combattuto. Successivamente gli azzurrini si sono liberati agilmente dell’Austria, arginandola con un sicuro 4-12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Baseball, azzurrini da sballo agli Europei U18! L’Italia termina da imbattuta la prima fase, domani la semifinale

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