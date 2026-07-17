L’Italia Under 18 di volley ha perso la semifinale contro la Francia con il risultato di 2-3 ai Campionati Europei 2026. La partita è terminata con la vittoria dei transalpini, che passano alla finale. Domani alle 17.00, gli azzurrini affronteranno la Bulgaria nella finale per il terzo posto. La competizione prosegue con il match per il bronzo in programma nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Il percorso dell’Italia non è finito qui, visto che domani alle 17.00 ci sarà la finale per il bronzo contro la Bulgaria. Non giocheremo per quello che probabilmente era il nostro obiettivo principale, ma il meraviglioso torneo fatto dagli azzurrini va onorato con una medaglia che fa comunque bene al movimento e al gruppo di coach Fanizza. 22.58 Il miglior marcatore della serata è il francese Mrozek con ben 23 punti di cui 19 in attacco, per l’Italia c’è da segnalare una grandissima partita fatta da Massari che ha piazzato 18 punti di cui 13 in attacco. Bene anche Magnin per i transalpini e Meoni per gli azzurri, i due opposti hanno messo a segno entrambi 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-3, Europei volley U18 2026 in DIRETTA: gli azzurrini perdono la semifinale continentale, passano i transalpini

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Europei Under 18 Maschili: Vincenzo Fanizza presenta la manifestazione

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