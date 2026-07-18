Bari Mariagrazia Dotoli nominata socio ordinario dell' Accademia italiana di ingegneria e tecnologia Profondamente onorata

Mariagrazia Dotoli è stata nominata socio ordinario dell'Accademia italiana di ingegneria e tecnologia. La ricercatrice pugliese ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo nel campo dell’ingegneria e della tecnologia. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’istituzione scientifica, che ha evidenziato il suo ruolo nel settore. Dotoli ha espresso soddisfazione per l’onore ricevuto. La nomina rappresenta un nuovo traguardo per la sua carriera accademica e scientifica.

La ricerca pugliese conquista un nuovo riconoscimento ai vertici della comunità scientifica nazionale. Mariagrazia Dotoli, professoressa ordinaria di Automatica al Politecnico di Bari e delegata del Rettore alla ricerca europea e internazionale, è stata nominata socio ordinario dell’Accademia Italiana di Ingegneria e Tecnologia (Itatec), diventando l’unica rappresentante degli atenei pugliesi all’interno dell’organismo. Fondata nel 2022, l’Accademia Italiana di Ingegneria e Tecnologia riunisce ricercatori selezionati per merito e rappresentanti del mondo industriale e tecnologico, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra ricerca, innovazione e applicazioni concrete. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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