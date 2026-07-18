Marigrazia Dotoli è stata nominata socio ordinario dell'Accademia italiana di ingegneria e tecnologia. La decisione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un riconoscimento importante per la ricercatrice pugliese. La nomina è stata comunicata tramite comunicato ufficiale dell’Accademia. La professoressa ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. La nomina si aggiunge a una serie di riconoscimenti nel campo della ricerca ingegneristica e tecnologica.

La ricerca pugliese conquista un nuovo riconoscimento ai vertici della comunità scientifica nazionale. Mariagrazia Dotoli, professoressa ordinaria di Automatica al Politecnico di Bari e delegata del Rettore alla ricerca europea e internazionale, è stata nominata socio ordinario dell’Accademia Italiana di Ingegneria e Tecnologia (Itatec), diventando l’unica rappresentante degli atenei pugliesi all’interno dell’organismo. Fondata nel 2022, l’Accademia Italiana di Ingegneria e Tecnologia riunisce ricercatori selezionati per merito e rappresentanti del mondo industriale e tecnologico, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra ricerca, innovazione e applicazioni concrete. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, Marigrazia Dotoli nominata socio ordinario dell'Accademia italiana di ingegneria e tecnologia. «Profondamente onorata»

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