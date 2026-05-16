Eurovision 2026 Chi è Senhit cantante italiana che rappresenta San Marino | Ne sono onorata
Senhit, cantante italiana, rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano ‘Superstar’. La cantante ha espresso di essere onorata di partecipare a questa manifestazione musicale. La scelta di Senhit è stata ufficializzata in vista dell’evento che si terrà nel prossimo anno. La partecipazione di artisti italiani in rappresentanza di altri paesi è abituale in questa competizione. La cantante ha già avuto esperienza in precedenti edizioni dell’Eurovision.
La rappresentante della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 è Senhit, con il brano ‘Superstar’. La cantante, dopo aver vinto il San Marino Song Contest 2026, è pronta per la nuova sfida.Con ‘Superstar’, Senhit ha conquistato pubblico e giuria portando in gara un pop potente. 🔗 Leggi su Today.it
Senhit feat. Boy George canta Superstar - San Marino Song Contest
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