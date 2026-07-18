Un nuovo trend di bellezza vede le persone preferire una pelle senza trucco, come simbolo di libertà. L’assenza di maquillage diventa una scelta consapevole, che si traduce in un volto naturale e senza filtri. Questa tendenza si riflette anche nella comunicazione visiva, dove l’effetto “pelle nuda” richiama il modo in cui un artista dipinge con semplicità e spontaneità. Non si tratta di mascherarsi, ma di valorizzare l’aspetto autentico, eliminando le sovrastrutture estetiche.

Senza voler risultare blasfema per il paragone, come Monet dipingeva Impression soleil levant, l’ultimo make up trend dipinge l’impressione del trucco pelle nu da. Che poi lo si chiami no make up – make up o bare skin, il concept del lusso ha subito uno spostamento di paradigma. Quell’idea di (apparente) totale assenza di make up è una reazione a quell’estetica opulenta che fino ad oggi era un vero e proprio status symbol. Se il beautymaxxing (o Looksmaxxing ) ha già esaurito i suoi quindici minuti di celebrità lo scopriremo presto. Ma una cosa è certa: ad ogni forza corrisponde una reazione uguale e contraria. E se da un lato la propensione a massimizzare il proprio potenziale estetico attraverso l’uso massiccio di make up, è da un po’ che stiamo assistendo ad un’inversione di tendenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bare skin: perché l’apparente assenza di trucco è simbolo di liberazione

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