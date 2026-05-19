Futuri Emergenti Italiani Skin to Skin Bone to Bone dell’artista Martina Zanin alla Banca di Udine

Il 18 maggio è stata inaugurata presso la sede della Bcc Banca di Udine di Viale Tricesimo 85 una mostra intitolata “Skin to Skin, Bone to Bone”, realizzata dall’artista emergente Martina Zanin. Si tratta di un’esposizione che presenta le sue opere, realizzate in particolare con tecniche miste e focalizzate sui temi della pelle e delle ossa. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di persone interessate all’arte contemporanea e alle opere dell’artista.

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