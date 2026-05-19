Futuri Emergenti Italiani Skin to Skin Bone to Bone dell’artista Martina Zanin alla Banca di Udine
Il 18 maggio è stata inaugurata presso la sede della Bcc Banca di Udine di Viale Tricesimo 85 una mostra intitolata “Skin to Skin, Bone to Bone”, realizzata dall’artista emergente Martina Zanin. Si tratta di un’esposizione che presenta le sue opere, realizzate in particolare con tecniche miste e focalizzate sui temi della pelle e delle ossa. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di persone interessate all’arte contemporanea e alle opere dell’artista.
Il 18 maggio è stata inaugurata la mostra “Skin to Skin, Bone to Bone” della giovane artista emergente Martina Zanin presso la Sede della Bcc Banca di Udine di Viale Tricesimo 85. La mostra verrà ospitata fino al 30 giugno 2026 e sarà visitabile durante gli orari di apertura al pubblico. “Con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Rooted in Nature, Driven by Purpose: Building Skin Resilience - Dr Marianna Blyumin-Karasik
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