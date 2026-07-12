Una persona ha riferito di aver avvertito un leggero fischio nelle orecchie senza apparente motivo. Il suono si manifesta occasionalmente, senza altri rumori circostanti, e può interessare un orecchio o entrambi. La persona ha notato che si tratta di un rumore che percepisce da sola, senza che ci siano cause evidenti o stimoli esterni. Questa condizione è nota come acufene o ronzio nelle orecchie.

Avete mai avvertito un leggero fischio nelle orecchie? Questo misterioso rumore si presenta occasionalmente, in assenza di altri suoni, nell'orecchio destro, sinistro o addirittura in entrambi? Siete gli unici a sentirlo? Allora probabilmente soffrite di acufene, noto anche come ronzio nelle orecchie. Le sue cause possono essere numerose e apparentemente banali (come la presenza di accumulo di cerume), ma è fondamentale identificarle per prevenire complicazioni e un peggioramento della qualità della vita. Che suono ha un fischio nell'orecchio destro o sinistro? In Italia, quasi il 10% degli adulti soffre di acufene e questi rumori fantasma possono interessare uno o entrambi gli orecchi e sono particolari perché si manifestano in assenza di qualsiasi stimolazione sonora esterna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché "fischiano" le orecchie senza motivo apparente?

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Se hai 60 anni e senti un FISCHIO alle ORECCHIE: ecco cosa manca al tuo CORPO

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