Barca a fuoco in mare ad Ardea arrivano i vigili del fuoco | ustionati gravemente due uomini

Notizia in breve

Due uomini sono stati trasportati in ospedale con ustioni gravi dopo un incendio a bordo di una barca al largo di Ardea. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme, poi hanno portato i feriti a terra. La barca è andata completamente distrutta dal rogo. Sul luogo sono arrivati anche le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio.