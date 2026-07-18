Barca a fuoco in mare ad Ardea arrivano i vigili del fuoco | ustionati gravemente due uomini

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati trasportati in ospedale con ustioni gravi dopo un incendio a bordo di una barca al largo di Ardea. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme, poi hanno portato i feriti a terra. La barca è andata completamente distrutta dal rogo. Sul luogo sono arrivati anche le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incendio.

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Paura in mare, dove un'imbarcazione ha preso fuoco al largo di Ardea: l'allarma scatta immediatamente e i pompieri riportano a terra i due, feriti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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