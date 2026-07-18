Barberinese raffica di sanzioni Polizie locali mobilitate in massa
Durante un maxi controllo sulla strada principale tra Calenzano e Barberino di Mugello, le forze dell’ordine hanno fermato oltre cento veicoli. Sono state elevate diverse sanzioni, alcune molto pesanti, e sono stati ritirati numerosi documenti di guida. La operazione ha visto la partecipazione di molte pattuglie delle polizie locali, impegnate a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.
Oltre cento veicoli controllati, con diverse sanzioni, alcune delle quali molto pesanti, con il ritiro della patente. È l’esito del maxi controllo interforze effettuato, nei giorni scorsi, sulla Sp8 fra Calenzano e Barberino di Mugello con l’obiettivo di contrastare le condotte di guida pericolose su una arteria battutissima. L’operazione ha visto una sinergia strategica tra i diversi comandi di Polizia: nel tratto di competenza del Comune di Calenzano hanno operato due pattuglie con quattro agenti della Polizia Locale, nel tratto di competenza del Comune di Barberino di Mugello erano collocate invece le pattuglie della Polizia della Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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