barberinese raffica di sanzioni polizie locali mobilitate in massa

Notizia in breve

Durante un maxi controllo sulla strada principale tra Calenzano e Barberino di Mugello, le forze dell’ordine hanno fermato oltre cento veicoli. Sono state elevate diverse sanzioni, alcune molto pesanti, e sono stati ritirati numerosi documenti di guida. La operazione ha visto la partecipazione di molte pattuglie delle polizie locali, impegnate a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.