La Russa a Lecco | Fondi e mezzi per le polizie locali
Durante un evento pubblico in piazza Garibaldi a Lecco, un rappresentante politico ha affrontato il tema della sicurezza, sottolineando la necessità di aumentare i fondi e i mezzi a disposizione delle polizie locali. L’incontro è stato organizzato dalla coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali, con il sostegno al candidato sindaco della stessa area politica. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.
Incontro pubblico in piazza Garibaldi a Lecco dedicato al tema della sicurezza, promosso dalla coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli. L’iniziativa si è tenuta nel gazebo di Fratelli d’Italia, messo per l’occasione a disposizione dell’intera.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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