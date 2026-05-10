La Russa a Lecco | Fondi e mezzi per le polizie locali

Durante un evento pubblico in piazza Garibaldi a Lecco, un rappresentante politico ha affrontato il tema della sicurezza, sottolineando la necessità di aumentare i fondi e i mezzi a disposizione delle polizie locali. L’incontro è stato organizzato dalla coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali, con il sostegno al candidato sindaco della stessa area politica. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

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