Polizie locali in squadra contro i pusher

Le forze di polizia locale di Rescaldina e Marnate hanno avviato un'operazione congiunta per contrastare lo spaccio di droga. Le due amministrazioni comunali hanno deciso di collaborare per rafforzare i controlli nelle aree più a rischio, con pattugliamenti coordinati e verifiche nelle zone pubbliche frequentate dai cittadini. L’obiettivo è prevenire attività illegali e garantire un ambiente più sicuro per gli abitanti dei rispettivi comuni.

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Rescaldina e Marnate uniscono le forze per promuovere la sicurezza. Il sindaco di Marnate Marco Scazzosi e il collega Gilles Andrè Ielo di Rescaldina hanno sottoscritto l’avvio della convenzione per lo svolgimento di specifici servizi di Polizia locale in forma associata, approvata dai Consigli comunali e comunicata ai prefetti di Milano e Varese. L’accordo ha durata triennale, rinnovabile, con Rescaldina capofila, e rimane aperto alla futura adesione da parte delle Amministrazioni confinanti quali Castellanza, Gorla Minore, Cislago, Gerenzano e Uboldo. "Saranno così effettuati pattugliamenti coordinati finalizzati principalmente alla tutela...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polizie locali in squadra contro i pusher ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maxi operazione contro lo spaccio di droga: «Un messaggino e il pusher arrivava». Venti arresti Notizie correlate La Russa a Lecco: "Fondi e mezzi per le polizie locali"Incontro pubblico in piazza Garibaldi a Lecco dedicato al tema della sicurezza, promosso dalla coalizione di centrodestra a sostegno del candidato... Lecco, bando da 4,3 milioni per potenziare mezzi e polizie locali? Domande chiave Come verranno distribuiti i 4,3 milioni tra i quartieri di Lecco? Quali nuove figure entreranno in campo per il controllo del... Argomenti più discussi: Polizie locali in squadra contro i pusher; Servizo Controllo del territorio - Polizia di Stato; Sicurezza: la Provincia e la polizia incontrano gli studenti; Controlli del 1° maggio: multe da mille euro a due locali da gioco. 2/2 Al via in #UCBMAcademy la II edizione del #Cybersecurity Seminars Program con @Google. Formazione pratica per giovani talenti e supporto alle #PMI locali. Unisciti ai nuovi ambasciatori della sicurezza digitale forms.office.com/pages/response… x.com L'imprecazione vietata da uno su cinque comuni in Inghilterra e Galles, riporta le multe per i 'ficcanaso' reddit Polizia Locale Stradale: bando di concorso per tre istruttori a tempo indeterminatoI posti sono riservati in via prioritaria alle categorie protette ex art. 18 della legge 68/1999. Domande entro il 27 maggio ... targatocn.it