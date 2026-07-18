Un’area di circa ottomila metri quadrati in località Padula Bianca, nel comune di Gallipoli, è stata sequestrata perché trasformata in un campeggio abusivo. Sono stati scoperti un bar, servizi igienici, docce, una lavanderia e un’area parcheggio per le auto. L’attività non autorizzata era attiva senza permessi e ha portato al sequestro dell’intera struttura. La zona è stata posta sotto sequestro, e sono in corso le verifiche per eventuali sanzioni.

Un terreno esteso per circa ottomila metri quadrati, in località Padula Bianca nel comune di Gallipoli, in provincia di Lecce, era stato trasformato in campeggio abusivo, con bar, servizi igienici, docce, lavanderia e una zona destinata al parcheggio giornaliero delle auto. L'area è stata sequestrata dai militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Gallipoli, con il coordinamento del reparto operativo aeronavale di Bari. Due persone sono inoltre state denunciate per violazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Testo unico dell'edilizia. Sono in corso ulteriori accertamenti per determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative previste. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Bar, docce e parcheggio auto. Scoperto camping abusivo a Gallipoli: scatta il sequestro

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