Banda della Stelvio nella stessa notte di Alzano un’altra rapina violenta | restano in cella i 4 sospettati

Nella stessa notte della rapina ad Alzano Lombardo, quattro uomini sono entrati in due abitazioni a Roncadelle, utilizzando finestre lasciate aperte. Si sono introdotti nel cuore della notte, travisati e vestiti di nero. Gli investigatori hanno identificato i sospettati e al momento sono in custodia. Restano in cella, mentre proseguono le indagini sui fatti accaduti.

Poche ore prima di Alzano Lombardo c’era stata Roncadelle. Due abitazioni. Due finestre lasciate aperte. Due incursioni nel cuore della notte. Ora quegli uomini vestiti di nero, con il volto travisato, hanno un nome. Alfret Jakimi, 29 anni. Elvi Bici, 36. Kreshnik e Valter Miftari, 28 e 26 anni. Tutti e quattro di origini albanesi, residenti tra la provincia di Caserta e il Bresciano. All’appello manca il quinto membro del commando. Quello riuscito a scappare al blitz dei carabinieri. Nell’ordinanza di custodia cautelare, il gip Laura Garufi parla di “elevato grado di pericolosità”. Ritiene il gruppo “inserito in un contesto criminoso ben organizzato”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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