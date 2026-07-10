Rapina violenta in agriturismo caccia alla banda della Stelvio | il Suv usato per altri dieci colpi

Una Alfa Romeo Stelvio nera è stata utilizzata in almeno dieci furti e rapine nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. La banda ha colpito anche in un agriturismo, dove si è verificata una rapina violenta. La polizia sta cercando di identificare i membri del gruppo, che hanno usato il veicolo per compiere diversi colpi. La vettura è stata vista in diverse località durante le operazioni criminali.

Alzano Lombardo. Un’Alfa Romeo Stelvio nera che compare sulla scena di almeno una decina tra furti e rapine nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. È lo stesso Suv che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato dalla banda entrata in azione nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell’abitazione di Massimo Rizzi, titolare dell’agriturismo Ca’ Fenile, dove un’intera famiglia è stata tenuta in ostaggio mentre i rapinatori mettevano a segno un colpo da circa 50 mila euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, il mezzo sarebbe stato anche intercettato da una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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