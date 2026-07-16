La rapina ad Alzano scacco alla banda violenta All' arrivo dei carabinieri brucia 100 mila euro L' ipotesi | appena tornata da un assalto a Lignano
Una rapina si è verificata ad Alzano, con i carabinieri che sono intervenuti alle prime ore del mattino. Durante il blitz, è stato incendiato un deposito contenente circa 100 mila euro. L'ipotesi è che l'evento sia collegato a un precedente assalto avvenuto a Lignano. Un video ripreso da una finestra mostra l'intervento, indicando che le forze dell'ordine avevano già informazioni precise sulla scena e sui soggetti coinvolti.
La scena ripresa con il cellulare dalle persiane di una finestra è solo un frammento di quanto successo alle sei del mattino. Ma è abbastanza per capire che i carabinieri sono arrivati in questa palazzina sapendo chi e cosa avrebbero trovato. «Boom», si sente. E poi «pam, pam, pam», una decina di colpi di una pistola mitragliatrice Pmx e di una pistola sparati da due di una trentina di militari, tutti protetti dal giubbotto antiproiettile. Via Merisi a Orzinuovi, Brescia. Qui c’era il covo della banda (per ora presunta) di rapinatori che, la notte del 6 luglio, ha assaltato l’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano, picchiando il titolare. Lì erano entrati in tre, incappucciati, e sono scappati con 50 mila euro tra soldi e Rolex. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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