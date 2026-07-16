Una rapina si è verificata ad Alzano, con i carabinieri che sono intervenuti alle prime ore del mattino. Durante il blitz, è stato incendiato un deposito contenente circa 100 mila euro. L'ipotesi è che l'evento sia collegato a un precedente assalto avvenuto a Lignano. Un video ripreso da una finestra mostra l'intervento, indicando che le forze dell'ordine avevano già informazioni precise sulla scena e sui soggetti coinvolti.

La scena ripresa con il cellulare dalle persiane di una finestra è solo un frammento di quanto successo alle sei del mattino. Ma è abbastanza per capire che i carabinieri sono arrivati in questa palazzina sapendo chi e cosa avrebbero trovato. «Boom», si sente. E poi «pam, pam, pam», una decina di colpi di una pistola mitragliatrice Pmx e di una pistola sparati da due di una trentina di militari, tutti protetti dal giubbotto antiproiettile. Via Merisi a Orzinuovi, Brescia. Qui c’era il covo della banda (per ora presunta) di rapinatori che, la notte del 6 luglio, ha assaltato l’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano, picchiando il titolare. Lì erano entrati in tre, incappucciati, e sono scappati con 50 mila euro tra soldi e Rolex. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - La rapina ad Alzano, scacco alla banda violenta. All'arrivo dei carabinieri brucia 100 mila euro. L'ipotesi: appena tornata da un assalto a Lignano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz dei carabinieri a Orzinuovi: fermata banda di rapinatori, sarebbero gli stessi dell’assalto in agriturismo ad AlzanoAlle prime luci di mercoledì 15 luglio, i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento a Orzinuovi, fermando una banda di rapinatori.

Blitz dei carabinieri a Orzinuovi: fermata la banda di rapinatori che ha assaltato l’agriturismo ad AlzanoNelle prime ore di mercoledì 15 luglio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno effettuato un blitz in via Merisi a Orzinuovi.

Temi più discussi: Rapina ad Alzano, il racconto choc del titolare di Ca' Fenile: Mia figlia ha abbracciato uno dei banditi: Ti voglio bene, se non picchi il mio papà ti perdono; Rapina all'agriturismo Cà Fenile ad Alzano: titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologi; Massimo Rizzi picchiato dai rapinatori in agriturismo ad Alzano Lombardo, era con la famiglia: Non respiravo; Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euro.

La rapina ad Alzano, scacco alla banda violenta. All'arrivo dei carabinieri brucia 100 mila euro. L'ipotesi: appena tornata da un assalto a LignanoIn cella quattro albanesi: dal 4 al 14 luglio 4 rapine e 10 furti. La Stelvio intercettata e le telecamere per la lettura targhe: così i militari sono arrivati al covo a Orzinuovi ... bergamo.corriere.it

La rapina all’agriturismo di Alzano Lombardo, una violenza inaudita. Mi raccomando quando li prendete (lo spero), rimetteteli subito fuori come siete abituati a fare x.com

Blitz dei carabinieri a Orzinuovi: cinque arresti per la rapina con sequestro ad Alzano Lombardo - Foto e videoDurante l’operazione, condotta da una trentina di carabinieri, la zona è stata completamente isolata e circondata. Due malviventi hanno tentato la fuga. ecodibergamo.it