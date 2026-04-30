Imprenditore condannato per reati tributari | scatta la confisca da mezzo milione

Un imprenditore è stato condannato per reati tributari e, in seguito, è stata avviata la confisca di un patrimonio di circa mezzo milione di euro. Le Autorità hanno portato a termine un’operazione di polizia economico-finanziaria che ha coinvolto il settore delle indagini patrimoniali, in conformità con le norme antimafia e di prevenzione. La confisca è stata eseguita dai Finanzieri del Gruppo di Brindisi al termine di un procedimento giudiziario.

I Finanzieri del Gruppo di Brindisi, a conclusione di una complessa attività di polizia economico- finanziaria nel settore delle indagini patrimoniali di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, hanno dato esecuzione al provvedimento di confisca definitiva emesso nei.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Anfore e vasi greci e romani trovati in casa di un imprenditore a Salerno: scatta la confiscaI reperti sequestrati, considerati di elevato valore e interesse archeologico, sono stati affidati alla Soprintendenza di Belle Arti delle province... Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatoriSta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Imprenditore condannato per reati tributari: scatta la confisca da mezzo milione; Sanzioni tributarie, la riforma non riduce la confisca all’imprenditore; Prescrizione Reati Fiscali: Imprenditore condannato per bancarotta; Multe non pagate, da oggi sconti la pena agli arresti domiciliari: nuova sentenza. Brindisi, confisca da oltre 430mila euro a imprenditore del settore autoConfisca da oltre 430mila euro a Brindisi: colpite quote societarie, conti e 228 auto. Operazione della Guardia di Finanza contro evasione fiscale. trmtv.it Ville e terreni confiscati a imprenditore condannato per assalti ai portavaloriNuovo colpo al patrimonio della criminalità organizzata in Puglia. I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito un decreto ... immediato.net Vco24. . False fatture sui carburanti, imprenditore condannato a 2 anni e 8 mesi - facebook.com facebook «Chiese soldi a un imprenditore per insabbiare un'indagine», ex finanziere condannato dalla Corte dei conti x.com