Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta intrappolata nel sistema di aspirazione di una piscina. La ragazza non si è mai ripresa dopo l’incidente, avvenuto in una struttura pubblica. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza ancora aver effettuato rilievi o ascoltato testimoni. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'11enne non si è mai ripresa dopo essere rimasta intrappolata dal sistema di aspirazione della piscina. Sulla morte della bambina è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Per accertare le cause della morte è stata inoltre disposta l’autopsia Si è conclusa nel modo più doloroso ladrammatica vicendaaccaduta aSestri Levante, dove Alice,di 11 anniè rimastaintrappolata sott’acquadopo essere statarisucchiatada un bocchettone sul fondo della piscina di un campeggio. La piccolasi è spenta dopo due giorni di ricoveroall’ospedale Gaslini di Genova. La conferma è arrivata nella notte dalla direzione sanitaria del pediatrico genovese, che haufficializzato il decessoal termine delle procedure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sestri Levante, morta la bambina risucchiata in piscina: aperta indagine per omicidio colposo

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Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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Bimba morta nella piscina di Sestri Levante, aperta un'inchiesta per omicidio colposo ift.tt/zc7Txnk ift.tt/BvscZbo x.com

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