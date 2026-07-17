Una bambina di 11 anni è morta annegata in una piscina a Sestri Levante dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone. Da inizio 2022, sono state registrate 75 vittime nelle piscine italiane.

La morte della bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante porta a 75 il tragico bilancio delle vittime nelle piscine italiane registrate dal 2022 a oggi. A renderlo noto sono i medici della Società italiana di medicina ambientale (Sima). I numeri dei morti in piscina. Se si considerano le piscine private, quelle aperte al pubblico, i parchi termali e le strutture ricettive, in Italia si contano 75 persone che, tra il 1° gennaio 2022 e il 16 luglio 2026, hanno perso la vita nelle acque di una piscina. Si tratta in media di 16 decessi ogni anno, in diminuzione rispetto alla media di 30 decessi l’anno monitorata dall’Iss nel periodo 2017-2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambina annegata in piscina, 75 vittime dal 2022

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