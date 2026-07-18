Bambina di 4 anni annega nella piscina di un hotel
Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'incidente è avvenuto nel corso della giornata e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze. La polizia e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvare la bambina. La struttura è stata messa sotto sequestro e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini.
Un'altra bimba, questa volta di 4 anni, è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina - 1mattina News 07/04/2026
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Tra le altre cose #NatashaLyonne che fa l’attrice da 43 anni ha dichiarato di aver fatto il programma dei 12 passi, di soffrire di stress post traumatico per quello che le e’ capitato da bambina (prima audizione a 4 anni con la madre) e di aver scritto un film sulla s x.com
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