Bambina di 4 anni annega nella piscina di un hotel

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'incidente è avvenuto nel corso della giornata e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze. La polizia e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvare la bambina. La struttura è stata messa sotto sequestro e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini.

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Un'altra bimba, questa volta di 4 anni, è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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