bambina di 4 anni annega nella piscina di un hotel

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'incidente è avvenuto nel corso della giornata e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze. La polizia e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non è stato possibile salvare la bambina. La struttura è stata messa sotto sequestro e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini.