Un turista polacco di 26 anni è stato trovato morto nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di sabato 4 luglio, quando la madre ha segnalato la scomparsa del figlio. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. La piscina è stata isolata e sottoposta a controlli.

Un turista polacco di 26 anni è annegato nella piscina di un albergo a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. La tragedia si è consumata nella tarda serata di sabato 4 luglio all’interno del Grand Hotel degli Angeli. Secondo le prime ricostruzioni, in quel momento la piscina era chiusa e il giovane sarebbe entrato nell’area senza autorizzazione. La dinamica dell’accaduto è in ogni caso ancora all'esame degli investigatori. Il 26enne si trovava nella struttura ricettiva insieme alla madre. A un certo punto si sarebbe allontanato. Non vedendolo rientrare, la donna avrebbe iniziato a cercarlo fino alla drammatica scoperta: il giovane è stato trovato privo di vita nella piscina dell’hotel. 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

© Foggia.corriere.it - Turista polacco annega nella piscina di un hotel a San Giovanni Rotondo, la tragedia scoperta dalla madre. Scattano le indagini dei carabinieri

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