Una bambina di quattro anni è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. La piccola sarebbe caduta in acqua, secondo quanto si apprende, mentre si trovava nella struttura. Gli investigatori stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente. La procura ha avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità. La notizia è stata comunicata alle autorità competenti e alle famiglie coinvolte.

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio degli investigatori. Inutili i soccorsi. Si tratta del secondo caso in due giorni di minore che perde la vita in vacanza nella vasca di una struttura ricettiva. Bambina di 4 anni annegata a Milano Marittima Come riporta Il Resto del Carlino, la tragedia è avvenuta il 18 luglio nel primo pomeriggio in un albergo di Milano Marittima, nel Ravennate. La bambina di 4 anni è annegata nella piscina dell’hotel dove probabilmente stava alloggiando con la famiglia. Il tragico incidente si sarebbe verificato poco dopo le 14. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bambina di 4 anni annega in una piscina di un hotel a Milano Marittima, sarebbe caduta in acqua

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MILANO MARITTIMA, BAMBINA di 4 ANNI ANNEGA nella piscina di un hotel

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