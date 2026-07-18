ballare sotto la pioggia lo spettacolo a ingresso gratuito a villa arrivabene

Notizia in breve

A Firenze, si è tenuto uno spettacolo gratuito a villa Arrivabene che ha rappresentato il percorso dei malati di leucemia, dalla diagnosi al trapianto, attraverso una coreografia e musica dal vivo. L’evento ha coinvolto il pubblico in un racconto emozionante e visivo di questa esperienza. La performance ha durato circa un’ora e si è conclusa con un applauso. Nessuna persona è rimasta seduta, coinvolta dall’atmosfera.