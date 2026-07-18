Ballare sotto la pioggia lo spettacolo a ingresso gratuito a villa Arrivabene
A Firenze, si è tenuto uno spettacolo gratuito a villa Arrivabene che ha rappresentato il percorso dei malati di leucemia, dalla diagnosi al trapianto, attraverso una coreografia e musica dal vivo. L’evento ha coinvolto il pubblico in un racconto emozionante e visivo di questa esperienza. La performance ha durato circa un’ora e si è conclusa con un applauso. Nessuna persona è rimasta seduta, coinvolta dall’atmosfera.
Firenze, 18 luglio 2026 – Uno spettacolo emozionante, che racconta il difficile cammino dei malati di leucemia dalla scoperta della malattia fino al trapianto. “Ballare sotto la pioggia” è la pièce teatrale scritta e diretta da Mauro Monni, in scena con Adria Villa e la partecipazione di Alessandra Taddei, che verrà riproposta martedì 21 luglio a Villa Arrivabene (piazza Leon Battista Alberti). Inizio alle 21,15, ingresso libero. Lo spettacolo, realizzato dall’Associazione Culturale Sine Qua Non, è legato a doppio filo al Nucleo Operativo di Protezione Civile, la benemerita associazione fiorentina leader mondiale nella logistica dei trapianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La danza della pioggia| Canzoni per bambini
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