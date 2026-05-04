Incontro con Grazia Ofelia Cesaro da Spazio Cultura | presenta il libro Ballare sotto la pioggia
Venerdì 8 maggio alle 17:30 si terrà un incontro presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, promosso dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in collaborazione con Spazio Cultura. Durante l'evento sarà presentato il libro “Ballare sotto la pioggia” dall’autrice Grazia Ofelia Cesaro. L’appuntamento prevede la partecipazione di pubblico e si svolgerà all’interno della libreria.
Venerdì 8 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro promosso in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Verrà presentato il libro di Grazia Ofelia Cesaro “Ballare sotto la pioggia”. Famiglie, separazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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