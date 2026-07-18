Bad Bunny Porto Rico e Casita | la notte ' latina' che Milano non dimenticherà

Da iltempo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, il cantante portoricano ha portato il suo ritmo a Milano, attirando una grande folla. La serata ha visto l’esibizione di Bad Bunny, che ha coinvolto il pubblico con il suo stile unico. Prima dello show, il cantante ha condiviso foto in underwear per una nota marca di abbigliamento. La sua vittoria ai Grammy ha fatto il giro del mondo, celebrata anche sui social.

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Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Non si diventa Bad Bunny dall'oggi al domani. Prima posi in underwear per Calvin Klein. Diventi un meme mondiale quando scopri di aver vinto il più importante dei Grammy Awards. Poi vieni criticato da Donald Trump, che definisce la tua esibizione al Super Bowl uno "show disgustoso". Solo dopo puoi riempire gli stadi di mezzo mondo. E fare doppietta all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, entrando di diritto nella lista dei concerti più attesi dell'anno. Ma prima dei record, dei Grammy e dei riflettori, c'era Benito Antonio Martínez Ocasio. E forse, per raccontare la sua ascesa, bisogna partire proprio da lì. Da Vega Baja, Porto Rico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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