Bad Bunny Porto Rico e Casita | la notte ' latina' che Milano non dimenticherà

Notizia in breve

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, il cantante portoricano ha portato il suo ritmo a Milano, attirando una grande folla. La serata ha visto l’esibizione di Bad Bunny, che ha coinvolto il pubblico con il suo stile unico. Prima dello show, il cantante ha condiviso foto in underwear per una nota marca di abbigliamento. La sua vittoria ai Grammy ha fatto il giro del mondo, celebrata anche sui social.