Bad Bunny Porto Rico e Casita | la notte ' latina' che Milano non dimenticherà
Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, il cantante portoricano ha portato il suo ritmo a Milano, attirando una grande folla. La serata ha visto l’esibizione di Bad Bunny, che ha coinvolto il pubblico con il suo stile unico. Prima dello show, il cantante ha condiviso foto in underwear per una nota marca di abbigliamento. La sua vittoria ai Grammy ha fatto il giro del mondo, celebrata anche sui social.
Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Non si diventa Bad Bunny dall'oggi al domani. Prima posi in underwear per Calvin Klein. Diventi un meme mondiale quando scopri di aver vinto il più importante dei Grammy Awards. Poi vieni criticato da Donald Trump, che definisce la tua esibizione al Super Bowl uno "show disgustoso". Solo dopo puoi riempire gli stadi di mezzo mondo. E fare doppietta all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, entrando di diritto nella lista dei concerti più attesi dell'anno. Ma prima dei record, dei Grammy e dei riflettori, c'era Benito Antonio Martínez Ocasio. E forse, per raccontare la sua ascesa, bisogna partire proprio da lì. Da Vega Baja, Porto Rico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Latina.
Bad Bunny - Se Disfruta La Casita Gozando Café Con Ron En Barcelona
Notizie e thread social correlati
Bad Bunny con Porto Rico nell’anima porta il reggaeton in cima al mondoBad Bunny ha vinto il Grammy come miglior album dell’anno con un lavoro interamente in spagnolo.
Leggi anche: Bad Bunny è arrivato a Milano: le foto prima dei concerti, 160 mila fan e il mistero della Casita
Temi più discussi: Bad Bunny con Porto Rico nell’anima porta il reggaeton in cima al mondo; Chuwi, da Porto Rico al mondo con Bad Bunny: l'intervista alla band; Dove vive Bad Bunny?; Il posto che si è preso Bad Bunny.
Bad Bunny con Porto Rico nell’anima porta il reggaeton in cima al mondo x.com
Stasera e domani i Chuwi apriranno gli show di Bad Bunny: li abbiamo incontrati per parlare di come è nato il loro progetto, dell’importanza di rappresentare Porto Rico e di come sono finiti in uno degli album più importanti del decennio. I Chuwi sono i protago facebook
Bad Bunny con Porto Rico nell’anima porta il reggaeton in cima al mondoÈ il primo artista ad aver vinto un Grammy per il miglior disco dell’anno con un album cantato interamente in spagnolo ... repubblica.it
Chuwi, da Porto Rico al tour con Bad Bunny: Portiamo la nostra musica in tutto il mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Chuwi, da Porto Rico al tour con Bad Bunny: 'Portiamo la nostra musica in tutto il mondo' ... tg24.sky.it