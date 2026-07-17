Bad Bunny è arrivato all’aeroporto di Linate a Milano. Prima dei concerti del 17 e 18 luglio, sono state diffuse alcune foto dell’artista. Si stimano circa 160 mila fan attesi ai due eventi. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un mistero legato alla “Casita”, senza ulteriori dettagli ufficiali. I concerti sono stati annunciati e le fanbase si sono mobilitate in vista delle esibizioni dal vivo.

Bad Bunny è atterrato a Linate, ma i suoi fan sono già pronti a volare, cantare a squarciagola e scatenarsi sulle note delle sue hit globali ai concerti del 17 e 18 luglio. Due date consecutive, entrambe all’Ippodromo SNAI La Maura. Inutile dire che i biglietti siano andati a ruba, che l’attesa sia altissima e che siano previste circa 160 mila persone: fan storici e nuovi affezionati che Bad Bunny, vincitore di sei Grammy Awards, è riuscito a conquistare con l’ultimo album DeBÍ TiRAR MáS FOToS e la sua discussa e travolgente esibizione al Super Bowl. Il cantante portoricano è stato fotografato in aeroporto, immediatamente riconosciuto nonostante il tentativo di mascherarsi con una felpa con cappuccio (con questo caldo un gesto quasi eroico), cappellino e occhiali da sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bad Bunny è arrivato a Milano: le foto prima dei concerti, 160 mila fan e il mistero della Casita

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Bad Bunny - NUEVAYoL | Super Bowl LX Performance | 2026

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