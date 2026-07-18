bad bunny infiamma milano

Bad Bunny ha eseguito un concerto di oltre due ore presso l’Ippodromo La Maura di Milano. Durante lo spettacolo, l’artista portoricano ha presentato sia i brani più noti che le canzoni dell’ultimo album, con una produzione scenica di grande impatto. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e ha visto l’artista alternare momenti di musica a effetti visivi spettacolari.

Bad Bunny, ha conquistato l’Ippodromo La Maura con un grande evento collettivo. L’artista portoricano ha proposto uno spettacolo di oltre due ore, alternando i brani più celebri del suo repertorio alle canzoni dell’ultimo album, accompagnato da una produzione scenica di grande impatto. Un successo di pubblico che conferma la straordinaria popolarità internazionale del cantante e il forte richiamo del suo debutto dal vivo in Italia. Circa 80 mila gli spettatori presenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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