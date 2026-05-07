Durante il Met Gala 2026, sui social sono circolate voci riguardo a un presunto incontro tra le due star musicali, Bad Bunny e Sabrina Carpenter, che sarebbero stati insieme tutta la notte. Le discussioni online sono state alimentate da alcuni follower, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi su quanto accaduto tra i due artisti durante la manifestazione.

Il Met Gala 2026 è uno degli argomenti più chiacchierati online anche dopo la fine del red carpet. Nelle ultime ore i social sono stati travolti da un rumor che riguarda due delle star musicali più popolari del momento: Bad Bunny e Sabrina Carpenter. Alcuni utenti sostengono infatti che i due artisti sarebbero arrivati insieme agli after party dell’evento e che avrebbero lasciato la festa soltanto il mattino seguente, alimentando immediatamente speculazioni e teorie online. Al momento, però, la situazione resta molto meno chiara di quanto sembri nei post virali condivisi sui social network. Facendo un doveroso passo indietro, tutto è partito...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bad Bunny e Sabrina Carpenter insieme tutta la notte? Il gossip del Met Gala 2026 infiamma le discussioni online

Notizie correlate

Sabrina Carpenter per il Met Gala 2026 diventa un film: il suo abito è fatto con la pellicola di SabrinaLa platinata popstar, sul tappeto rosso, ha brillato con gioielli preziosissimi Dior e Chopard, ma è stato il particolare abito con scollo...

Bad Bunny, il nonno aristocratico al Met Gala 2026Le sue protesi sono state realizzate da Mike Marino, il truccatore che si è occupato anche di molti dei costumi più memorabili di Heidi Klum.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Bad Bunny e Sabrina Carpenter segretamente fidanzati… - Radio Globo; Da Madonna a Rihanna, da Beyoncé a Bad Bunny, ospiti e look al Met Gala dei Bezos e delle polemiche; Met Gala 2026, ecco cosa è successo tra Bad Bunny, Katy Perry e Lady Bezos; Met Gala 2026, Bad Bunny invecchiato è irriconoscibile sul red carpet: il vero significato del suo look firmato Zara.

Bad Bunny, il nonno aristocratico al Met Gala 2026Il vincitore di un Grammy e interprete del Super Bowl ha regalato al pubblico un'idea di come potrebbe apparire tra cinquant'anni nel futuro, con tanto di rughe, capelli grigi e persino un bastone ... vanityfair.it

Met Gala 2026, Bad Bunny irriconoscibile: le foto della trasformazione over 50Bad Bunny al Met Gala 2026 appare invecchiato: le foto sorprendono i fan e scatenano il web tra curiosità e teorie sul look. alfemminile.com

Adidas ha pubblicato il trailer della sua prossima campagna per la Coppa del Mondo con Timothée Chalamet, Bad Bunny, Lionel Messi e altre celebrità. x.com

Non abbiamo dimenticato questa esibizione vero Quest’anno Bad Bunny ha conquistato il palco dell'Half Time del Super Bowl con una performance carica di energia, ritmo e presenza scenica, trasformando uno degli eventi più attesi dell’anno in uno spett - facebook.com facebook