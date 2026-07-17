Bad Bunny si esibisce a Milano con due concerti all’Ippodromo La Maura il 17 e 18 luglio, nell’ambito del suo tour mondiale DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Durante gli eventi, alcuni spettatori indossavano pantaloncini corti considerati inappropriati, creando polemiche sui social e tra gli organizzatori. La presenza di “bad shorts” ha attirato attenzione, anche se l’artista ha portato sul palco il suo show. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico.

Bad Bunny si trova a Milano per le uniche due tappe italiane del suo attesissimo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour del 17 e 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura. Due concerti sold out che hanno richiamato fan da tutta Italia e dall’estero, confermando il successo planetario dell’ artista portoricano. Ma, come accade ormai ad ogni suo viaggio, a far parlare non è soltanto la musica: ogni uscita pubblica diventa l’occasione per osservare da vicino i suoi look, spesso destinati a trasformarsi nei trend del momento. E proprio il suo arrivo nel capoluogo lombardo ha acceso i riflettori su un outfit che sta già facendo discutere gli appassionati di moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - I “bad shorts” di Bad Bunny fanno la storia (ma mettono in crisi Milano)

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Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA

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Temi più discussi: Bad Bunny è arrivato a Milano: le foto prima dei concerti, 160 mila fan e il mistero della Casita; Bad Bunny a Milano, l'artista da sold out che ha trasformato lo stile in identità; Bad Bunny arriva a Milano: perché il suo stile è diventato un manifesto di libertà. I look, grande fan di Schiaparelli; Bad Bunny in tour sfoggia outfit low cost: i piccoli brand locali e la collaborazione con Zara.

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