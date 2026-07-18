Bad Bunny e adidas hanno lanciato un'ultima sneaker dedicata ai Mondiali, che ha riscosso grande successo. La scarpa ha attirato molta attenzione e si è rapidamente esaurita sul mercato. La collaborazione tra il rapper e il brand sportivo si è conclusa con questa versione speciale, che ha ottenuto un riscontro positivo tra i consumatori. La sneaker rappresenta l’ultimo prodotto della partnership legata alla manifestazione calcistica.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Bad Bunny e adidas hanno messo a segno l'ultimo colpo dei Mondiali 2026. Il marchio tedesco ha passato l’intera stagione a costruire l’immaginario dell'evento calcistico più importante attraverso le sneaker: modelli ispirati alle scarpe da calcio adattate alla vita quotidiana, palette che strizzano l’occhio al country americano, collaborazioni capaci di monopolizzare le conversazioni del settore. Ora, alla vigilia della finale di domenica tra Argentina e Spagna, adidas prepara l’ultimo colpo di scena e lo fa chiamando in campo uno dei suoi alleati più riconoscibili, Bad Bunny. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Bad Bunny e adidas chiudono i Mondiali con un'ultima sneaker di grande successo

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