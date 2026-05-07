Un calciatore ha disputato una partita importante indossando delle scarpe da ginnastica create in collaborazione con un artista famoso. Durante la sfida, il giocatore ha optato per un modello di scarpe che combina elementi sportivi e di moda, attirando l’attenzione di appassionati e media. La scelta delle calzature ha suscitato discussioni tra tifosi e osservatori, anche se non ha influito sul risultato della partita.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Vincent Kompany ha passato la settimana prima della semifinale di ritorno contro il PSG a ripetere in conferenza stampa una versione della stessa frase: la missione è vincere le partite, non cambiamo niente, non facciamo passi indietro. E stasera all'Allianz Arena, con le adidas x Bad Bunny ai piedi e un total black calibrato nei minimi dettagli, con dei pantaloni addirittura sartoriali, si è presentato a bordo campo con la convinzione di poter entrare nella storia di uno dei club di calcio più grandi al mondo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vincent Kompany si è giocato l'accesso alla finale di Champions con le adidas x Bad Bunny ai piedi

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