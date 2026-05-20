Quest’estate tutti indosseranno le ballet sneaker di adidas e Bad Bunny

Quest’estate, le ballet sneaker di adidas realizzate in collaborazione con Bad Bunny stanno conquistando le vetrine e le strade di molte città. Queste scarpe, caratterizzate da un design semplice e versatile, sono diventate un elemento di tendenza tra chi cerca comfort e stile. La collezione ha riscosso grande successo tra i consumatori, portando le sneaker a essere uno dei modelli più desiderati della stagione. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono selezionati dai redattori, e l’acquisto attraverso i link affiliati può generare una commissione per la casa editrice.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Prima ancora che la tendenza delle ballet sneaker diventasse davvero un fenomeno, Bad Bunny era già avanti a tutti. Già nel giugno 2024, la superstar portoricana si era presentata alla PFW indossando una sneaker adidas allora sconosciuta che nessuno riusciva davvero a identificare. Sembrava come se qualcuno avesse fuso insieme la Gazelle e la Taekwondo, schiacciando il tutto in una silhouette ultra piatta. Poi, all’inizio dello scorso anno, Benito l’ha finalmente mostrata ufficialmente: la ormai ambitissima Bad Bunny x adidas Ballerina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quest’estate tutti indosseranno le ballet sneaker di adidas e Bad Bunny ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Top 9 Spring Summer Shoe Trends 2026 Everyone Will Wear Sullo stesso argomento Vincent Kompany si è giocato l'accesso alla finale di Champions con le adidas x Bad Bunny ai piediAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. adidas lancia Backyard Legends: Timothée Chalamet accanto a Lionel Messi, Bad BunnyUn racconto tra nostalgia anni ’90, street football e spirito libero che celebra il calcio di quartiere come luogo dove nascono le leggende In vista... Met Gala 2026, Bad Bunny invecchiato è irriconoscibile sul red carpet: il vero significato del suo look firmato ZaraZara è salita davvero sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art, addosso a Stevie Nicks, 77 anni, leggenda dei Fleetwood Mac, al suo debutto assoluto al gala, e poi di nuovo con Bad Bunny ... ilfattoquotidiano.it