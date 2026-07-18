Bad Bunny conquista Milano | la Casita le canzoni e l’omaggio a Volare di Modugno

Il cantante portoricano ha tenuto il primo dei due concerti a Milano, attirando migliaia di spettatori. La serata è stata caratterizzata da un’esibizione energica e coinvolgente, con momenti di interazione con il pubblico e l’interpretazione di diverse canzoni. Durante lo spettacolo, è stato eseguito anche un omaggio a un classico della musica italiana. L’evento ha visto la partecipazione di fan provenienti da diverse regioni, creando un’atmosfera di festa.

Bad Bunny infiamma Milano con il primo dei due concerti destinati a fare la storia della musica in Italia. Un evento straordinario, trasformato in una festa e in una performance che ha lasciato il pubblico senza fiato. Cosa è successo al concerto di Bad Bunny a Milano. Sono ben 80mila gli spettatori che hanno invaso l’Ippodromo La Maura di Milano per il concerto di Bad Bunny. Un live attesissimo e il primo delle due uniche date italiane del tour mondiale dell’artista portoricano. I fan che attendevano da mesi il concerto di Bad Bunny a Milano non sono rimasti delusi. Il cantante è riuscito a rendere unico il live, omaggiando anche la musica italiana e facendo ballare tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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