Bad Bunny concerto interrotto a Milano | il violento temporale costringe all’evacuazione 80mila fan

Il concerto di Bad Bunny previsto a Milano questa sera è stato interrotto a causa di un temporale intenso. Circa 80.000 persone erano presenti all’evento quando si è verificata la perturbazione. Le autorità hanno evacuato il pubblico in via precauzionale, interrompendo lo spettacolo. La pioggia e i fulmini hanno reso necessario interrompere l’evento in corso. Non sono stati segnalati incidenti o feriti tra i partecipanti.

La seconda data di Bad Bunny in Italia, in programma questa sera a Milano, è stata interrotta a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città. Il maltempo, caratterizzato da una forte grandinata e raffiche di vento, ha costretto gli organizzatori a fermare il concerto e a procedere con l’evacuazione dell’area dell’ippodromo La Maura. Il rapper e cantante portoricano si stava esibendo davanti a migliaia di fan per il suo Debí Tirar Más Fotos World Tour, dopo il primo appuntamento milanese andato in scena ieri. Anche la serata del 18 luglio 2026 aveva registrato una grande affluenza, con circa 80mila spettatori presenti secondo le stime riportate per l’evento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati

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