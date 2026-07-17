Bad Bunny ha annunciato due concerti all’ippodromo Snai La Maura, considerati i più grandi mai organizzati in Italia da un artista latinoamericano. L’artista ha dichiarato di credere nelle sue idee e ha eseguito il grido “Viva Puerto Rico libre!”. Gli eventi si terranno oggi e domani, attirando un vasto pubblico. La performance segna l’avvio ufficiale dell’estate con un doppio show dal forte impatto musicale e culturale.

“Viva Puerto Rico libre!”. Bad Bunny è protagonista oggi e domani all’ Ippodromo Snai La Maura del più grande concerto mai organizzato in Italia da un artista latinoamericano. Il più atteso, forse, di un’estate live ancora alla ricerca del suo mega evento. Benito Martínez Ocasio, come si chiama all’anagrafe, non si distingue per un’estensione vocale fuori dal comune né per virtuosismi coreografici, ma per la capacità di reinventare il linguaggio del trap e del reggaeton e di trasformare ogni esibizione in una celebrazione collettiva. Con lui, a La Maura, ci saranno 157 mila persone in due sere smaniose di vivere lo spagnolo come lingua di condivisione nella certezza che “juntos somos más fuertes”, prendendo in prestito le parole scritte dallo stesso “Ben” nel video di “Nuevayol”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bad Bunny accende l’estate. Al grido di Viva Puerto Rico pronto per il doppio live: "Credo nelle mie idee"

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