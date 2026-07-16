Bad Bunny in concerto a Milano | tutto quel che c’è da sapere

Bad Bunny si esibirà a Milano il 17 e 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura, completando il suo tour europeo iniziato in Spagna, Francia, Svezia e Polonia. Le date fanno parte del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

L’attesa è finita. Dopo aver attraversato Spagna, Francia, Svezia e Polonia, Bad Bunny arriva a Milano per le due date italiane del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. I due concerti, annunciati mesi fa, hanno registrato il tutto esaurito in tempi rapidissimi, confermando il momento straordinario vissuto dalla superstar portoricana, oggi tra gli artisti più influenti della musica mondiale. L’interesse resta altissimo anche a poche ore dall’apertura dei cancelli. Sui social continuano a moltiplicarsi gli appelli di chi spera di trovare un biglietto attraverso i canali ufficiali di rivendita, mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di fan provenienti da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Panorama.it

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